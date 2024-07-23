«С Карпиным так и надо»: Федотов – о жестком диалоге Карпина и Карасева

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу Сергея Карасева на матче 1-го тура «Ростов» – ЦСКА (0:0).

«Ростов» – ЦСКА – очень сложная игра для Карасeва. Он задал высокую планку единоборств – и сумел еe выдержать. Каких-то очевидных пропусков фолов я не увидел, а если пропуски и были – всe было одинаково к обеим командам.

Момент, где он закусился с Карпиным? Так с Карпиным и надо себя вести. Подавить его нельзя – это тренер сборной. Но он спокойно всe объяснил, тот помахал руками – и проехали. Кстати, Карпин в лицо судей никогда не оскорблял. И тут, думаю, этого тоже не было. Судья же должен быть умным, разговаривать с тренерами – тут всe так и сработало», – сказал Федотов.

Карасев работал на Евро и ЧМ.

Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

Карпин тренирует сборную России с 2021 года.

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