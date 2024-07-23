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  • «С Карпиным так и надо»: Федотов – о жестком диалоге Карпина и Карасева

«С Карпиным так и надо»: Федотов – о жестком диалоге Карпина и Карасева

23 июля 2024, 10:57
12

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу Сергея Карасева на матче 1-го тура «Ростов» – ЦСКА (0:0).

«Ростов» – ЦСКА – очень сложная игра для Карасeва. Он задал высокую планку единоборств – и сумел еe выдержать. Каких-то очевидных пропусков фолов я не увидел, а если пропуски и были – всe было одинаково к обеим командам.

Момент, где он закусился с Карпиным? Так с Карпиным и надо себя вести. Подавить его нельзя – это тренер сборной. Но он спокойно всe объяснил, тот помахал руками – и проехали. Кстати, Карпин в лицо судей никогда не оскорблял. И тут, думаю, этого тоже не было. Судья же должен быть умным, разговаривать с тренерами – тут всe так и сработало», – сказал Федотов.

  • Карасев работал на Евро и ЧМ.
  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
  • Карпин тренирует сборную России с 2021 года.

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Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Ростов Карпин Валерий Карасев Сергей Федотов Игорь
Комментарии (12)
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...короче
1721722236
...жаль, Майк Тайсон несколько не в возрасте и не в форме, да и без судейской лицензии РПЛ, я бы с удовольствием на диалоги тренеров с таким арбитром посмотрел...
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mutabor0992
1721726920
Валера смахивает на Митю Фомина.Тренер клуба и тем более сборной НЕ ДОЛЖЕН так выглядеть(в плане одежды) и тем более так вести!
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gennadiy
1721729368
Да, зато судьи у на прямо идеальные все. Что не тур то скандал. Как они судят смотреть противно...
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Artemka444
1721735548
Все равно у нас судьи самые нелепые ну после английских конечно
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