Агент Лахтер высказался о перспективах Головина, Сафонова и Захаряна

Агент Денис Лахтер прокомментировали ситуацию с некоторыми российскими легионерами в европейских клубах.

– Как вы оцените период Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад»?

– Если бы не Сандро Шварц, возможно, мы бы о Захаряне вообще не говорили. Захарян – неплохой футболист. Но все же он слишком раскрученный и распиаренный. Думаю, если за 3-4 месяца нового сезона в «Реале Сосьедад» он ничего не покажет, то просто сядет на скамейку или его отдадут в аренду.

– Зато Сафонов настроен выиграть конкуренцию у Доннаруммы. Есть ли у него шансы?

– Он сказал, что вовсе не считает конкурентом Доннарумму. То есть, наш парнишка в упор не видит одного из лучших вратарей мира. Говорит, едет первым номером в «ПСЖ». Наверное, такая борзость и наглость воодушевляет, но только его самого.

– А как вы оцените Александра Головина из «Монако»?

– Из него все сделали монстра, которым интересуются «Манчестеры» и «Ювентусы». Но чего-то он как-то никуда не уедет…То ли «Монако» не представляет себя без Александра, то ли любовь и привязанность со стороны королевской семьи монегасков дают о себе знать. Но это же бред… За то время, что он в клубе, «Монако» продал футболистов почти на один миллиард евро. А он все никак не уедет.