Радимов ответил, достигнет ли Ямаль уровня Месси

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов на ютуб-канале «Это футбол, брат!» оценил потенциал форварда Испании Ламина Ямаля.
– Ямаль. Нас ждeт какая-то новая суперзвезда в футболе?
– Ну, уровня Месси вряд ли, наверное, а так, конечно же, он будет один из лучших в мире, если он будет так же прогрессировать и если его минуют травмы, потому что в таком возрасте играть столько игр, сколько он, это, конечно, чревато. Но, как мне кажется, ему дозируют нагрузку
- 17-летний футболист стал лучшим молодым игроком Евро-2024.
- У Ямаля на Евро-2024 7 матчей, гол, 4 ассиста.
- Ламин стоит 90 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»