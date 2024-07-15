Радимов ответил, достигнет ли Ямаль уровня Месси

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов на ютуб-канале «Это футбол, брат!» оценил потенциал форварда Испании Ламина Ямаля.

– Ямаль. Нас ждeт какая-то новая суперзвезда в футболе?

– Ну, уровня Месси вряд ли, наверное, а так, конечно же, он будет один из лучших в мире, если он будет так же прогрессировать и если его минуют травмы, потому что в таком возрасте играть столько игр, сколько он, это, конечно, чревато. Но, как мне кажется, ему дозируют нагрузку