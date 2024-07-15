Анчелотти отреагировал на победу Испании на Евро-2024

Наставник Реала Карло Анчелотти высказался по поводу победы Испании на Евро-2024.
«Поздравляю, Испания!!! Заслуженная победа на Евро!!!», – написал Анчелотти.
- В завершившемся сезоне Карло Анчелотти привел Реал к победе в Лиге чемпионов.
- Также в активе мадридского клуба победа в чемпионате Испании
- Испания завоевала золото Евро, переиграв в финальном поединке Англию (2:1). На континентальном первенстве в Германии испанская сборная выиграла все 7 встреч.
Источник: социальные сети Карло Анчелотти