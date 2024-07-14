Сборная Испании одержала победу в финальном матче чемпионата Европы над Англией, итоговый счет 2:1.

1-й тайм

Испанцы начали матч активней, больше владели мячом, на 4-й минуте Ольмо справа навесил в штрафную площадь, где Стоунз опередил Морату и выиграл воздух. А затем Уильямс слева прострелил к вратарской, а там Стоунз вновь опередил Морату и выбил мяч на угловой.

На 10-й минуте удалась Испании быстрая атака по левому флангу! В итоге Уильямс слева ворвался в штрафную площадь и там бил с угла вратарской, но Стоунз в отчаянном подкате накрыл удар!

На 15-й минуте Беллингем на чужой половине поля отдал на Сака, а тот вовремя покатил на Уокера, который справа ворвался в штрафную площадь и прострелил, но Ляпорт вынес мяч из вратарской. Через 2 минуты Стоунз с фланга выдал высоченную передачу назад, но Пикфорд все же справился с обработкой мяча у вратарской.

На 23-й минуте на своей половине поля Фоден находясь под давлением Родри отдал плохой пас назад, после чего Ямаль справа ворвался в штрафную площадь, но англичане смахнули прострел на угловой.

На 28-й минуте Фабиан Руис, оставив за спиной Майну, дотащил мяч до чужой штрафной площади и пробил с 16 метров. Однако, мяч после рикошета от Гехи прилетел в руки Пикфорду. На 32-й минуте Ямаль с правого фланга с углового выдал высокую подачу на дальнюю штангу, где Ле Норман полетел мимо мяча, но будет еще один угловой. Кстати, надо отметить, что рисковал Райс, который у своей вратарской явно хватал Ляпорта, уложив его на газон. Но Летексье пенальти не поставил.

На 36-й минуте Кукурелья на своей половине поля выиграл верховую борьбу и головой здорово скинул вперед на Уильямса, а тот в позиционной атаке оказался аж на правом фланге. А затем Ямалю не удалась обводка в штрафной площади.

На 45-й минуте Карвахаль напожарил, потеряв мяч на своей половине поля! Беллингем, накрыв Карвахаля, покатил на Кейна, который пробил с 14 метров, но Родри в прыжке успел накрыть!

На второй дополнительной минуте первого тайма Райс со штрафного с правого фланга навесил к чужим воротам, где воздух выиграл Ле Норман, который головой смахнул мяч на дальнюю штангу, а там с острого угла пробил в падении Фоден, но Унаи Симон успел закрыть ближний угол.

На этом первый тайм был закончен Испания владела инициативой, но вообще нет пространства у Испанцев для быстрых атак. Застегнутая на все пуговицы Англия всей командой обороняется и ищет шансы в редких атаках. Первая половина встречи получилась напряжeнной, тягучей и практически без моментов.

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2-й тайм

Сразу же в начале матча Испанцы вышли вперед, Карвахаль в касание отдал роскошную передачу по правому флангу на Ямаля, который сместился в центр, там вытянул на себя трех соперников и вовремя отдал в штрафную площадь на Уильямса, который с шести метров из-под Уокера пробил низом в дальний угол. Счет 1:0.

Смотреть гол Уильямса.И тут же Ольмо мог многое в этом матче решать! Уильямс с 20 метров то ли пробил, то ли отдал пас в штрафную площадь, а там Ольмо с 8 метров пробил из убойной позиции мимо дальнего угла.

На 54-й минуте Карвахаль на чужой половине поля перехватил передачу от Райса и покатил на Мората, который протащил мяч вперед, но вместо передачи в штрафную площадь на Уильямса с 17 метров пробил в Гехи. Через 2 минуты Ямаль с 17 метров нанес прицельный удар, послав мяч в метре от дальней штанги.

На 66-й минуте Беллингем финтом Зидана убрал сразу троих: Джуд столкнул Карвахаля и Ольмо, а заодно ушел и от Субименди, после чего с 18 метров мощно пробил рядом с левой штангой.

На 70-й минуте Ямаль с правого фланга навесил с углового, но Пикфорд кулаком вынес мяч. Затем испанцы вернули мяч к чужим воротам, но Пикфорд второй раз подряд на выходе сыграл кулаком.

На 73-й минуте Сака разогнал атаку по правому флангу, справа ворвался в штрафную площадь, где стянул на себя двух соперников и покатил поперек на Беллингема, который в падении в касание откинул мяч назад на Палмера, а тот с 20 метров в касание нанес идеальный удар в дальний угол. Счет стал 1:1.

Смотреть гол Палмера.

На 79-й минуте Субименди в середине поля обокрал Палмера, после чего Уильямс протащил мяч вперед, а в штрафной площади Ямаль был первым на отскоке с 14 метров пробил в касание, но Пикфорд потащил!

На 85-й минуте Ямаль в чужой штрафной площади цеплялся за длинную передачу, но сразу не обработал он мяч, слишком сместившись к лицевой линии, откуда навесил к вратарской, а там Пикфорд, играя на выходе, лишь со второй попытки забрал мяч.

На 86-й минуте классную быструю атаку провела Испания! В итоге Кукурелья с левого фланга в касание выдал роскошный прострел в штрафную площадь, где Оярсабаль опередил Гехи и с 7 метров в касание замкнул!

Смотреть гол Оярсабля.

На 90-й минуте Палмер с левого фланга здорово навесил с углового, а Райс с 8 метров вообще без помех пробил головой. Унаи Симон отбил перед собой, а Гехи с 6 метров добивал головой, но Ольмо вынес мяч из пустых ворот, после чего Райс с 7 метров пробил головой над перекладиной.

В последние минуты матча игроки сборной Англии не смогли создать момент для взятия ворот, итог 2:1, Испания становится чемпионом Европы.

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