Черчесов сравнил сборную России образца ЧМ-2018 с нынешней командой Испании

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что его команда образца чемпионата мира 2018 года не обыграла бы нынешнюю сборную Испании.

«Когда мы проиграли сборной Уругвая в группе ЧМ‑2018, никто не радовался, но мы понимали, что будем играть в 1/8 финала в Москве. Когда мы взлетали, нам сказали, что сыграем с португальцами. Футболисты радовались, а я – нет. Когда мы приземлились, нам сказали, что кто‑то сравнял на последней минуте и мы вышли на испанцев. Тогда уже я радовался, а футболисты – нет.

У них не было тренера, Йерро пришел за два дня до начала турнира. В нашем тренерском штабе был испанский тренер, я ему сказал, что надо было слить информацию, что мы будем делать… Я сообщил ему, что нужно сказать. А потом мы все поменяли. Как я в шутку говорю, мы коснулись мяча семь раз. Говорю сразу, что эту команду мы бы не обыграли», – сказал Черчесов.