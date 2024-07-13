Стали известны стартовые составы на финальный матч Суперкубка России в котором сыграют «Зенит» против «Краснодара». Игра состоится 13 июля, начало встречи запланировано на 20:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Латышонок, Караваев, Эракович, Родригао, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Глушенков, Кассьерра.

Главный тренер: Сергей Семак

«Краснодарк»: Агкацев, Ленини, Кайо, Тормена, Олусегун, Кривцов, Черников, Сперцян, Са, Батчи, Смолов.

Главный тренер: Мурад Мусаев