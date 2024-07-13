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  • Акинфеев предрек России трудности после снятия международного бана

Акинфеев предрек России трудности после снятия международного бана

13 июля 2024, 16:13
13

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев оценил уровень Евро-2024.

«Уровень чемпионата, может быть, как все рассказывают, упал. Но мне, например, даже как действующему футболисту, пропускающему голы, гораздо интереснее смотреть. Если раньше сильные команды [играли] 1:0, 1:1, 2:1. Сейчас 3:3, 4:4 – гораздо интереснее происходит. Наверное, [это происходит] не из-за уровня, а от безбашенности игроков. Все бегают, хотят забить, доказать что-то.

Но при этом будет тяжело, когда вернут клубы и сборную. Поймать тот уровень, тот кайф, наверное, будет непросто, тем более нынешнему поколению. Нас-то уже ничем не испугать, мы всe прошли в своe время – и в Лиге чемпионов играли, и в Кубке УЕФА, и на уровне сборной. То есть там больше 100 матчей уже было у всех. Сейчас будет тяжело», – считает Акинфеев.

  • Россия забанена с 2022 года.
  • Сборная проводит только товарищеские матчи.
  • Дата ближайшего не известна.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (13)
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Cleaner
1720881572
У российского футбола и до международного бана все шло вкривь и вкось. Со снятием бана лучше не станет...
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rash1959
1720882168
Игорь, все эти "снятия бана" уже не в твоей спортивной жизни. Да и в нашей маловероятно. Надо говорить прямо, это не бан, а прямо послали в .... или на....
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ALEX ML
1720894969
Это будет, когда опять всю европу поставим раком и зайдем в Берлин
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paracetamol
1720900880
Какие трудности? Разбомбленной Европе не до футбола будет!
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Игорь N5
1720977442
Игоря ничем не напугать. Самое страшное, что есть в мире, это Лига Чемпионов и Кубок УЕФА. И он их прошел))) Это было очень смешно))))) надеюсь, это был сарказм ) а если не сарказм, то всё хуже, чем я предполагал))
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