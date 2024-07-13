Акинфеев предрек России трудности после снятия международного бана

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев оценил уровень Евро-2024.

«Уровень чемпионата, может быть, как все рассказывают, упал. Но мне, например, даже как действующему футболисту, пропускающему голы, гораздо интереснее смотреть. Если раньше сильные команды [играли] 1:0, 1:1, 2:1. Сейчас 3:3, 4:4 – гораздо интереснее происходит. Наверное, [это происходит] не из-за уровня, а от безбашенности игроков. Все бегают, хотят забить, доказать что-то.

Но при этом будет тяжело, когда вернут клубы и сборную. Поймать тот уровень, тот кайф, наверное, будет непросто, тем более нынешнему поколению. Нас-то уже ничем не испугать, мы всe прошли в своe время – и в Лиге чемпионов играли, и в Кубке УЕФА, и на уровне сборной. То есть там больше 100 матчей уже было у всех. Сейчас будет тяжело», – считает Акинфеев.