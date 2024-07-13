Павлюченко ответил, кто выиграет Евро-2024

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от финала Евро-2024.

14 июля Испания сыграет с Англией.

«Испанцы, конечно, победят, потому что по игре, наверное, это единственная команда, которая от начала и до финала прошла ровно. И по стилю игры, мне кажется, они сильнее, хотя вот по подбору игроков у Англии тоже собраны хорошие футболисты, но нет игры.

Они до финала дошли, где-то там повезло, где-то забили, сравняли, по пенальти выиграли», – сказал Павлюченко.