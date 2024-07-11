В МИД РФ жестко отреагировали на отказ Эстонии выдать визы российским футболистам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала резонансную ситуацию с российскими игроками «Урарту».
- Эстония отказалась выдавать визы 4 футболистам из России.
- Все они выступают за армянский «Урарту».
- Россияне не смогли отправиться в Таллин на матч 1-го отборочного раунда Лиги конференций с «Калевом».
«Это и есть нацизм», – констатировала Захарова.
- «Урарту» победил на выезде со счетом 2:1.
- За клуб выступают шесть представителей РФ – Александр Мелихов, Александр Пуцко, Олег Поляков, Антон Килин, Леон Сабуа и Иван Игнатьев.
Источник: «Спорт-Экспресс»