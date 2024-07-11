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  • В МИД РФ жестко отреагировали на отказ Эстонии выдать визы российским футболистам

В МИД РФ жестко отреагировали на отказ Эстонии выдать визы российским футболистам

11 июля 2024, 21:21
65

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала резонансную ситуацию с российскими игроками «Урарту».

  • Эстония отказалась выдавать визы 4 футболистам из России.
  • Все они выступают за армянский «Урарту».
  • Россияне не смогли отправиться в Таллин на матч 1-го отборочного раунда Лиги конференций с «Калевом».

«Это и есть нацизм», – констатировала Захарова.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига конференций Россия. Премьер-лига Урарту Калев Таллин
Комментарии (65)
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alex1951
1720723994
Угомонитесь.....они и без русских победили... А тебе Маша скажу ...демострируй свои ножки и не суйся не в свое дело.... Слишком тебя много ,тем более футбол не твоя тема! Удачи ...
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BRO_football
1720724623
А что, так можно было что ли? Почему другими клубы ЛЧ подобное не практикуют? Просто не выдавать визу ключевым футболистам соперника и без этих футболистов соперники проиграют! Глупость какая-то. Надо в УЕФА жаловаться.
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momwig_
1720725676
А почему они должны делать исключение из принятого ими закона для тех россиян, которые поехали поиграть в футбол в Армении? Теперь и эстонцы - нацисты? И - когда?
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Цугундeр
1720755183
68 коментов...) Хотел что-нибудь зубодробительное выудить.. А тут на сорока трёх страницах сказка о том , как эстонская кукушка лижет петуху за то , что терпит он кукушку.
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Давид59
1720757854
Действительно жёстко! Не выдавать визы - это теперь нацизм? Вообще -то это всего лишь запрет на въезд. Это с какого бодуна вдруг нацизмом стало? Хотя?... Видно, ключевое слово здесь "с бодуна" и есть ответ на вопрос.
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JIEGEHDA
1720758587
Ахаха то есть в ответном матче , клуб ЛЧ может взять и не дать визы ключевым игрокам соперника и выиграть их . Нарушение правил же нету вроде? Или в УЕФА двуличность? Хотя да тупой вопрос
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R_a_i_n
1720760144
Почитал комменты. Ничего нового. Скоро тут начнут черепа мерять и ниже будут орать, что нет никакого нацизма, а есть просто закон о правильной форме головы. Дебилы .ля
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Oldtrafford83
1720760451
Видимо либерахи Михалыч с Алёшкой З ласкают друг друга в бане)))
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Spartak_forv@
1720763531
Выдача в^ездных виз это право любого государства,а НЕ обязанность.
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Рыло свина
1724356200
да пока тактическими бомбами кидаться не начнут, на наших продажных чинуш хер все ложили!
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