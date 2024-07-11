Прогноз Шалимова на финал Евро-2024

Игорь Шалимов поделился ожиданиями от финального матча чемпионата Европы.

Трофей разыграют Испания и Англия.

Финал состоится в Берлине в воскресенье, 14 июля.

Начало – в 22:00 по московскому времени.

«К финалу англичане физически точно восстановятся. А с точки зрения психологии на финал не надо будет настраивать ни одну из команд.

Если англичане проиграют, наверное, скажут, что у них было на один день меньше на восстановление.

Мне кажется, что в финале все решится в основное время. Думаю, что Испания победит со счетом 2:1», – сказал Шалимов.