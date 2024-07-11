Мостовой прокомментировал выход сборной Англии в финал Евро-2024

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился своим взглядом на выход Англии в финал Евро-2024.

«Игра получилась равная. Сначала преимущество имела Англия, потом – Нидерланды. Гол Уоткинса – несчастный случай. Получилось превосходно, но дай ему 10 раз так пробить, девять точно не забьeт. Какие люди хают весь чемпионат Англию? Они в финале! Бесит это. Сыграть по 70 матчей за сезон, а потом на пределе возможностей провести Евро очень сложно. Мне было всe равно, кто второй выйдет в финал. Главное, что Испания там. Думаю, будет очень интересно», – заявил Мостовой.

Англию Гарета Саутгейта очень много критикуют на турнире в Германии. Эксперты считают, что англичане играют очень скучно и осторожно.

При этом команда снова вышла в финал Евро. В 1/2 финала дружина Саутгейта оказалась сильнее Нидерландов Рональда Кумана. Точные удары на счету Гарри Кейна и Олли Уоткинса.

Форвард «Астон Виллы» принес победу своей команде на 90-й минуте.

Англия не знает поражение на Евро. На счету команды 4 победы и 2 ничьих. В решающем поединке за трофей английской сборной предстоит сразиться с Испанией, которая выиграла все матчи на континентальном первенстве.

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