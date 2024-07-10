Месси повторил рекорд 67-летней давности

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол в шестом розыгрыше Кубка Америки, в которых он принмал участие. Форвард отличился на 51-й минуте полуфинальной игры с Канадой (2:0).

Месси повторил рекорд бразильца Зизиньо, который забил гол на шестом для себя Кубке Америки в 1957 году.

В финале турнира Аргентина сыграет с победителем матча между Уругваем и Колумбией.

Месси выступает на Кубке Америки в седьмой раз, но в 2011 году он не забил на нем голов.

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