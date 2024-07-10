Месси забил первый гол на Кубке Америки-2024

Аргентинский футболист Лионель Месси отметился первым голом на Кубке Америке -2024.

Лионель Месси помог Аргентине выйти в финал Кубка Америки. Южноамериканская команда уверенно переиграла Канаду (2:0), забив в ворота соперника два безответных мяча. Второй гол аргентинской сборной на счету игрока «Интер Майами».

Ранее у Месси был только один ассист.