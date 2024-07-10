Месси забил первый гол на Кубке Америки-2024

Аргентинский футболист Лионель Месси отметился первым голом на Кубке Америке -2024.
Лионель Месси помог Аргентине выйти в финал Кубка Америки. Южноамериканская команда уверенно переиграла Канаду (2:0), забив в ворота соперника два безответных мяча. Второй гол аргентинской сборной на счету игрока «Интер Майами».
Ранее у Месси был только один ассист.
- Аргентина снова сыграет в финале Кубка Америки.
- Команда ожидает соперника по решающему поединку.
- С аргентинцами сыграет кто-то из пары Колумбия – Уругвай.
- Всего в активе Лионеля Месси 185 встреч в майке сборной Аргентины.
- В них Лионель сумел отметиться 108 голами.
Источник: «Бомбардир»