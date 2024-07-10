Ольмо прокомментировал выход Испании в финал Евро-2024

Полузащитник Испании Дани Ольмо поделился соображениями по поводу выхода команды в финал Евро-2024.
«Теперь мы действительно близки. В одном шаге. У нас невероятная команда, но мы много работали, чтобы добиться всего этого. И мы полностью заслужили место в финале. Мне абсолютно неважно, с кем мы сыграем – с Англией или Нидерландами», – высказался Ольмо.
- Дани Ольмо, выступающий на позиции атакующего полузащитника, принес Испании победу над Францией Дидье Дешама. Он сделал счет 2:1.
- Это не первый мяч хавбека на континентальном первенстве в Германии. Он проводит отличный турнир Футболист «РБ Лейпциг» провел 5 игр, в которых сумел забить 3 гола и отдал 2 голевых паса.
- Всего в активе Ольмо 11 голов в 38 поединках в майке испанской команды.
- Испания вышла в финал Евро впервые с 2012 года. Теперь соперником испанской дружины станет кто-то из пары Нидерланды – Англия.
Источник: Официальный сайт УЕФА