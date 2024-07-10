Ольмо прокомментировал выход Испании в финал Евро-2024

Полузащитник Испании Дани Ольмо поделился соображениями по поводу выхода команды в финал Евро-2024.

«Теперь мы действительно близки. В одном шаге. У нас невероятная команда, но мы много работали, чтобы добиться всего этого. И мы полностью заслужили место в финале. Мне абсолютно неважно, с кем мы сыграем – с Англией или Нидерландами», – высказался Ольмо.