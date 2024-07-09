Расписание матчей Евро-2024, 9 июля

Во вторник, 9 июля, состоится первый матч 1/2 финала Евро-2024.

Испания сыграет с Францией в Мюнхене на «Альянц Арене». На время Евро-2024 стадион называется «Мюнхен Футбол Арена» и вмещает 66 тысяч зрителей. Ранее здесь сыграли Германия – Шотландия (5:1), Румыния – Украина (3:0), Словения – Сербия (1:1), Дания – Сербия (0:0) и Румыния – Нидерланды (0:3).

Это будет последний матч турнира в Мюнхене. Ранее закончили принимать игры Евро Гельзенкирхен, Кeльн, Франкфурт-на-Майне, Лейпциг, Штутгарт, Гамбург и Дюссельдорф.

Расписание Евро-2024 на 9 июля

Испания – Франция: начало – 22:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»