Ольмо прокомментировал победу Испании над Германией

Испанский полузащитник Дани Ольмо высказался по поводу победы над Германией (2:1) в четвертьфинале Евро-2024.
«Было сложно, было тяжело. Игра продолжилась в дополнительное время, и это тоже было тяжело. Но в итоге мы заслужили победу. Мы празднуем и наслаждаемся этим моментом», – заявил Ольмо.
- 26-летний испанец Дани Ольмо, играющий на позиции атакующего полузащитника, стал главным героем поединка с Германией. Хавбек «РБ Лейпцига» сначала забил сам, а уже в овертайме ассистировал Микелю Мерино.
- На турнире Дани провел 4 игры. В них Ольмо набрал 2+2 по системе «гол плюс пас».
- Всего в активе испанского футболиста 10 голов в 37 матчах в майке своей национальной команде.
- Теперь Испании предстоит сразиться с Францией за выход в финал Евро.
Источник: Официальный сайт УЕФА