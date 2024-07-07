Ольмо прокомментировал победу Испании над Германией

Испанский полузащитник Дани Ольмо высказался по поводу победы над Германией (2:1) в четвертьфинале Евро-2024.

«Было сложно, было тяжело. Игра продолжилась в дополнительное время, и это тоже было тяжело. Но в итоге мы заслужили победу. Мы празднуем и наслаждаемся этим моментом», – заявил Ольмо.