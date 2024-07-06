Сборная Англии одержала победу над Швейцарией в рамках 1/4 финала чемпионата Европы, матч закончился со счетом 1:1, по пенальти 5:3.

1-й тайм

Первую половину Швейцария провела увереннее чем Англия. Моментов, по сути, не было.

Можно выделить только один опасный подход к воротам. И даже в нем мяч не долетел до каркаса. На 43 минуте Майну набегал на правый угол вратарской, чтобы замкнуть пас Сака от лицевой. Кобби размахнулся, даже коснулся мяч, но здорово в подкате сыграл футболист Швейцарии, выбивший на корнер.

Много брака в передачах, отсутствие опасных стандартов, совсем никакого обострения в атаках от обеих сборных.

Команды ушли на перерыв со счетом 0:0.

2-й тайм

Второй тайм протекал также как и первый, разве что Швейцария немного прибавила. В конечном итоге это принесло свои плоды. Команды стали хорошо обострять только с 75-минуты. Швейцария открыла счет, но удержать преимущество не смогла.

Смотреть гол Эмболо.

Ндой с правого края штрафной отдал во вратарскую. Там неловкое касание защитника позволило мячу дойти до Эмболо. Брель в падении переправил почти в пустые.

Смотреть гол Сака.

Сака спасает Англию на 80-ой минуте. Букайо получил на правом углу штрафной, прошел вдоль линии. Никто толком не встречал. И Сака решил ударить в дальний. Попал! Зоммер даже не полетел.

После забитого гол, Англия стала набирать в атаке. Пошло серьезное давление на ворота Зоммера . Англичане поверили в себя и хотели решить исход матча без дополнительного времени. При счете 0:0 ничего подобного не было.

На 90+2 подача Швейцарии в штрафную с правого фланга в район дальней штанги. Сначала два футболиста пытались пробить рыбкой, а затем Цубер нанес неточный удар с разворота.

Основное время встречи подошло к концу, счет на табло 1:1. Третий подряд четвертьфинал уходит в дополнительное время.

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1-й тайм дополнительного времени

В начале тайма Швейцария контролировала мяч. Медленно, неспеша, катала в середине постепенно подбираясь к штрафной Англии.

Англичане тоже стали отвечать позиционными атаками. На 94-ой одна из них закончилась колоссальным дальним ударом Райса. Из-за пределов штрафной здорово закрутил под дальнюю штангу, откуда вытащил Зоммер.

На 102-ой Беллингем с 14 метров пытался пробить. Первый удар блокировал защитник. Джуд пробил еще раз, мяч уже полетел в верхний угол – и встретился с большими ручищами Зоммера.

2-й тайм дополнительного времени

Во втором тайме мяч больше держался в центре поля, по большей части его контролировала Англия.

На 108-ой Кейна выкинули за пределы поля. Аканджи на боковой линии корпусом уработал Гарри, нападающий улетел к собственной скамейке. В ноги Саутгейту. В последствии капитан и лучший пенальтист был заменен.

Шакири чуть не забил с углового. Джердан левой ногой решил крутить в ворота. И попал в КРЕСТОВИНУ. Пикфорд был ошарашен. После эпизода показал Шакири большой палец.

Швейцарцы в конце навалились на ворота англичан, но забить не смогли.

Переходим к серии пенальти, счет 1:1.

Серия пенальти

Первым от англичан бил Коул Палмер. В левый от себя угол забил. Зоммер полетел в противоположный.

Вторым подошел Аканджи. Бил вправо от себя. Голкипер достаточно уверенно справился.

Беллингем у мяча. Вправо от себя, голкипер не угадал.

Шер забил. В правую сторону. Пикфорд не угадал.

Следом Сака тоже реализовал пенальти. Снова вправо от себя, гол.

Пикфорд угадал, но не достал удар Шакири. Рядом с правой штангой залетел мяч.

Зоммер мог достать удар Тони. Удар пришелся в левый угол, немного не дотянулся.

Зеки бил по центру. Смело. Забил.

Александер-Арнольд тоже реализовал. Сильным ударом влево от себя. Успешная серия пенальти для Англии!

Смотреть серию пенальти.

Англия в полуфинале 5:3 по пенальти.

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