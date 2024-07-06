Дешам высказался о низкой результативности сборной Франции на Евро-2024

Наставник сборной Франции Дидье Дешам поделился взглядом на результативность команды на Евро-2024.
«Выйти в полуфинал без голов? Но мы забили. Автогол – это тоже гол. Соперник тоже действовал не очень эффективно, хотя у них были шансы. Нам не нужно забивать много голов. Лучше не пропускать. Но я бы предпочел, чтобы мы больше забивали», – пояснил Дешам.
- Франция провела на Евро 5 поединков. В них коллектив Дидье Дешама забил 3 гола.
- В игре с Австрией (0:1) мяч в сетку собственных ворот срезал Максимилиан Вeбер. А в поединке 1/8 финала континентального первенства голом в собственные ворота уже отметился Ян Вертонген.
- Единственный гол, который французские игроки сумели забить, на счету Килиана Мбаппе. Он смог отличиться с 11-метрового в игре группового раунда против Польши (1:1).
- В полуфинале французской дружине предстоит встретиться с Испанией, которая выбила из турнира Германию (2:1). Испанцы выиграли все 5 поединков.
Источник: Sports