Дешам высказался о низкой результативности сборной Франции на Евро-2024

Наставник сборной Франции Дидье Дешам поделился взглядом на результативность команды на Евро-2024.

«Выйти в полуфинал без голов? Но мы забили. Автогол – это тоже гол. Соперник тоже действовал не очень эффективно, хотя у них были шансы. Нам не нужно забивать много голов. Лучше не пропускать. Но я бы предпочел, чтобы мы больше забивали», – пояснил Дешам.