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  • Нагельсман проанализировал момент с неназначенным пенальти в ворота Испании на 106-й минуте

Нагельсман проанализировал момент с неназначенным пенальти в ворота Испании на 106-й минуте

6 июля 2024, 01:20
17

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поделился мнением о спорном эпизоде в матче 1/4 финала Евро-2024 против Испании.

  • На 106-й минуте Джамал Мусиала бил по воротам испанцев.
  • Мяч попал в руку Марка Кукурельи, которая не была прижата к телу.
  • Судья Энтони Тэйлор не назначил пенальти, а ассистенты VAR не стали вмешиваться в ситуацию.
  • В итоге немцы проиграли 1:2 и вылетели с домашнего чемпионата Европы.

«Давайте посмотрим на этот момент с точки зрения футбола...

Если мяч летит в сторону ворот, то это однозначно пенальти. Если в центр Штутгарта – то никакого 11-метрового.

Удар Мусиалы был очень хорошим, возможно, он даже попал бы в ворота, а рука была вытянута далеко в сторону», – сказал Нагельсман.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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Источник: Sky Sport Germany
Чемпионат Европы Германия Испания Кукурелья Марк Мусиала Джамал Нагельсман Юлиан
Комментарии (17)
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subbotaspartak
1720237414
В наше время любая рука пеналька. Но тут я доволен
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SLADE2019
1720242166
Один плюс. Станет меньше грамотеев, которые ныли, что немцев всеми правдами и неправдами тащили к победе. Чистейший пенальти.
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Игорь N5
1720256294
Если следовать современным рекомендациям ФИФА, то пенальти не было, т.к. рука была в естественном положении, и не было предумышленного движения руки по направлению к мячу. Судья грамотно разобрался в моменте.
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Тимур А
1720260429
Когда показали повтор момента, явно видно, что за 3 секунды до удара скидка была от игрока, который получил мяч в офсайде. Поэтому VAR даже и не смотрел момент, т.к. из-за офсайда мяч всё равно оставили бы испанцам
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wlad wm--google
1720263659
100% пенальти, просто не по сценарию букмекера было, вот и не дали
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Gospod
1720348221
вот у же 2 года я не понимаю по КАКИМ правилам судят люди футбол.. Если бы этотпоихюззошлотвцентре поля- 100% фол. Мяч летит в ВОРОТА!!! Кака на .рен разница убирал он руку или отставлял!! Это 100%- пенальти даже в детском футболе ьы пробили. Такой же момен был у Осипенко на лиии ворот!! Если бы не рука мяч залеткл бы в ворота!!
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russeus
1720348625
Единственное обоснование это пас из оффсайда, тогда все нормально, в противном случае только пенальти
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Бобссон
1720353121
Все понимают, что произошло,кроме Розетти с его шушерой. Превратили футбол в хрен знает что.
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