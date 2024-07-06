Нагельсман проанализировал момент с неназначенным пенальти в ворота Испании на 106-й минуте

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поделился мнением о спорном эпизоде в матче 1/4 финала Евро-2024 против Испании.

На 106-й минуте Джамал Мусиала бил по воротам испанцев.

Мяч попал в руку Марка Кукурельи, которая не была прижата к телу.

Судья Энтони Тэйлор не назначил пенальти, а ассистенты VAR не стали вмешиваться в ситуацию.

В итоге немцы проиграли 1:2 и вылетели с домашнего чемпионата Европы.

«Давайте посмотрим на этот момент с точки зрения футбола...

Если мяч летит в сторону ворот, то это однозначно пенальти. Если в центр Штутгарта – то никакого 11-метрового.

Удар Мусиалы был очень хорошим, возможно, он даже попал бы в ворота, а рука была вытянута далеко в сторону», – сказал Нагельсман.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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