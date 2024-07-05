Кроос прокомментировал вылет Германии с Евро-2024

Тони Кроос высказался о проигранном четвертьфинале чемпионата Европы.

Германия уступила Испании и вылетела из турнира.

Немцы потерпели поражение со счетом 1:2, пропустив 2-й гол на 119-й минуте.

Для 34-летнего Крооса этот матч стал последним в карьере.

«Я рад, что помог сделать сборную Германии немного лучше. Но сегодня нам очень грустно.

У нас была большая цель, и теперь наши мечты разбиты.

Когда ты так близок к успеху, от подобного очень горько», – сказал экс-полузащитник «Реала».