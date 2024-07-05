Стало известно, какое изменение в составе Франции сделает Дешам в матче с Португалией

Наставник Франции Дидье Дешам определился со стартовым составом на поединок 1/4 финала Евро-2024 против Португалии.

По сведениям источника, Дешам планирует сделать лишь одно изменение в стартовом составе по сравнению с матчем против Бельгии. Тренер принял решение оставить на лавке Маркуса Тюрама. Вместо него выйдет Рандаль Коло Муани.