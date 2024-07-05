Стало известно, какое изменение в составе Франции сделает Дешам в матче с Португалией

Наставник Франции Дидье Дешам определился со стартовым составом на поединок 1/4 финала Евро-2024 против Португалии.
По сведениям источника, Дешам планирует сделать лишь одно изменение в стартовом составе по сравнению с матчем против Бельгии. Тренер принял решение оставить на лавке Маркуса Тюрама. Вместо него выйдет Рандаль Коло Муани.
- Франция в 1/8 финала континентального первенства переиграла Бельгию Доменико Тедеско (1:0). Исход поединка снова решил автогол. Французам помог бельгийский защитник Ян Вертонген.
- Примечательно, что у французских футболистов пока не получается забить с игры.
- Всего на счету Франции 3 гола. Два из них – автоголы.
- Единственный гол французской сборной пока забил Килиан Мбаппе. Он реализовал пенальти в игре против Польши (1:1).
Источник: L'Equipe