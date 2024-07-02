Де Брюйне назвал «глупым» вопрос журналиста

Хавбек сборной Бельгии Кевин Де Брюйне жестко отреагировал на вопрос журналиста на пресс-конференции после матча 1/8 финала Евро-2024 против Франции (0:1).

«Тяжело ли перенести то, что золотое поколение Бельгии так и не дошло до финала? – спросил журналист.

– Что за «золотое поколение»?

– Ваше.

– Наше? А у Франции, Англии, Испании и Германии нет золотого поколения? Хорошо, спасибо», – заявил Де Брюйне.

После диалога Кевин покинул зал пресс-конференции, произнеся у выхода слово: «Глупость».