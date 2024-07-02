Де Брюйне назвал «глупым» вопрос журналиста

Хавбек сборной Бельгии Кевин Де Брюйне жестко отреагировал на вопрос журналиста на пресс-конференции после матча 1/8 финала Евро-2024 против Франции (0:1).
«Тяжело ли перенести то, что золотое поколение Бельгии так и не дошло до финала? – спросил журналист.
– Что за «золотое поколение»?
– Ваше.
– Наше? А у Франции, Англии, Испании и Германии нет золотого поколения? Хорошо, спасибо», – заявил Де Брюйне.
После диалога Кевин покинул зал пресс-конференции, произнеся у выхода слово: «Глупость».
- Бельгия покинула Евро-2024, проиграв Франции. Исход поединка решил автогол защитника бельгийской сборной Яна Вертонгена.
- Отметим, что полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне провел на турнире все 4 поединка. В них ему удалось записать на свой счет 1 забитый мяч в ворота Румынии (2:0). Всего в активе Кевина 28 голов в 104 играх в майке бельгийской сборной.
- Последним достижением Бельгии на крупных турнирах является бронза чемпионата мира в 2018 году. Турнир проходил в России.
Источник: Sportbible