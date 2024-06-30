Колыванов оскорбил сборную Италии после ее вылета с Евро-2024

Бывший игрок «Фоджи» Игорь Колыванов прокомментировал поражение Италии от Швейцарии (0:2) в 1/8 финала Евро-2024.

«Сборная Италии – это позор! Это не сборная Италии, а какой-то сброд футболистов, который зачем-то приехал на такой турнир. Игроки находились в безобразном физическом и психологическом состоянии.

Зачем ругать Лучано Спаллетти? Нужно разобраться в причинах плохой игры Италии. Может быть, была неправильная подготовка или приехали не те футболисты. Спаллетти – большой профессионал, но работать в клубе и работать в сборной – это абсолютно разные вещи. Может быть, не надо много говорить, а нужно найти пару тeплых слов и относиться к футболистам по-отцовски. Спаллетти всe-таки другой тренер, он досконально всe изучает и может докопаться до любой ситуации. А в сборной, возможно, не нужно этого делать.

Смотришь на англичан, у них звeздный состав. А смотришь на тренера, у них как будто вечно траур. Может быть, сборной нужен психолог, который взбодрит команду. Сходили поиграли в теннис или бильярд, пошутили где-то. В сборную приезжают лучшие футболисты, поэтому им нужно дать психологическую разгрузку после проведeнного сезона. А также нужно создать коллектив, чтобы они бились за тренера, честь страны и флаг.

Я считаю, что Спаллетти – не лучший выбор для сборной Италии. Он вечно в своих мыслях. Когда его показывают во время матча, он как будто отрешeнный и не понимает, что нужно сделать. У него мысли крутятся, но нет ни одной правильной идеи», – сказал Колыванов.