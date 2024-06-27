Символическая сборная группового этапа Евро-2024 от WhoScored

WhoScored представил собственную версию символической сборной группового этапа Евро-2024.

В нее вошли по два футболиста сборных Грузии, Германии и Испании, а также игроки сборных Словении, Сербии, Бельгии, Нидерландов и Франции.

Вратарь: Георгий Мамардашвили (Грузия);

Защитники: Йозуа Киммих (Германия), Яка Бийол (Словения), Страхиня Павлович (Сербия), Марк Кукурелья (Испания);

Полузащитники: Джамал Мусиала (Германия), Фабиан Руис (Испания), Кевин Де Брюйне (Бельгия), Коди Гакпо (Нидерланды);

Нападающие: Жорж Микаутадзе (Грузия), Килиан Мбаппе (Франция).