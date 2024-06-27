Де Брюйне оценил ничью сборной Бельгии с Украиной

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне поделился мыслями по поводу итогов поединка группового раунда Евро-2024 против Украины (0:0).
«У нас было тяжелое начало в первом матче. Украина – сложный соперник, и они тоже были опасны. Мы пытались выиграть матч и имели возможности забить гол до 90-й минуты. Но мы не хотели рисковать с угловым, потому что знали, что можем пропустить гол и тогда вылетим с Евро. Иногда нужно идти на определенный риск, а иногда нужно действовать умно, и сегодня я предпочел быть умным», – пояснил Де Брюйне.
- Бельгия набрала всего 4 очка после 3 туров группового раунда континентального первенства в Германии.
- В 1-й игре бельгийцы проиграли Словакии (0:1). В следующем поединке дружина Тедеско оказалась сильнее Румынии (2:0). В заключительном туре бельгийская сборная сумела удержать ничейный результат в игре против Украины (0:0).
- Эти результаты позволили Бельгии занять 2-ю позицию в своей группе. Их уже ждет Франция.
- 32-летний капитан Бельгии Кевин Де Брюйне, играющий на позиции атакующего хавбека, поучаствовал во всех трех играх группового раунда. В его активе 1 забитый мяч.
Источник: Оф