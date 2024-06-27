Де Брюйне оценил ничью сборной Бельгии с Украиной

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне поделился мыслями по поводу итогов поединка группового раунда Евро-2024 против Украины (0:0).

«У нас было тяжелое начало в первом матче. Украина – сложный соперник, и они тоже были опасны. Мы пытались выиграть матч и имели возможности забить гол до 90-й минуты. Но мы не хотели рисковать с угловым, потому что знали, что можем пропустить гол и тогда вылетим с Евро. Иногда нужно идти на определенный риск, а иногда нужно действовать умно, и сегодня я предпочел быть умным», – пояснил Де Брюйне.