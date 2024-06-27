Главный тренер Грузии высказался о стиле игры команды на Евро-2024

Наставник сборной Грузии Вилли Саньоль поделился мнением о стиле игры команды в групповом этапе Евро-2024.
«Когда вы – «маленькая» команда, то понимаете, что терять нечего. Единственное, о чем мы говорили перед турниром, – это чтобы потом не сожалеть о том, что мы не сыграли в свой футбол и не получили от чемпионата столько удовольствия, сколько было нужно. Груза на плечах нет. Наша единственная задача заключалась в том, чтобы грузинский народ гордился своими игроками, и, думаю, мы выполнили ее наилучшим образом», – пояснил Саньоль.
- Жребий определил Грузию в один квартет с Португалией, Чехией и Турцией.
- В первом матче грузины выступили неудачно, проиграв Турции (1:3). Но затем дела пошли намного лучше. В поединке с Чехией грузины заработали свое первое очко, сыграв вничью (1:1).
- В третьем туре грузинской команде нужно было обязательно побеждать Португалию Роберто Мартинеса. Грузия отправила в ворота португальской сборной два безответных мяча. И вышла в плей-офф.
- Отметим, что португальцы досрочно вышли в плей-офф и дали поиграть резервным футболистам.
Источник: Официальный сайт УЕФА