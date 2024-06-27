Главный тренер Португалии отметил двух игроков сборной Грузии после поражения в матче Евро

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением о сборной Грузии (0:2).

«Если проанализировать их, то можно сказать об их вратаре, который показал замечательную игру, и о Кварацхелии, который входит в пятерку лучших дриблeров Европы. Единственным сюрпризом стало то, что им удалось сохранить интенсивность и веру в свои силы на протяжении 90 минут, потому что только в последние десять минут у нас были реальные шансы. Их тренер проделал замечательную работу», – высказался Мартинес.