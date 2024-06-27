Роналду установил собственный антирекорд

Португальский форвард Роналду впервые в карьере не забил ни одного мяча на групповом этапе крупного турнира.

Португалия уступила Грузии (0:2), но все равно вышла в плей-офф Евро-2024 с 1 места. 39-летний центрфорвард Криштиану Роналду появился в основе своей команды. Он провел на поле 66 минут и не сумел отметиться какими-либо голевыми действиями.

Таким образом, звездному форварду «Аль-Насра» не удалось забить ни одного гола в групповом этапе Евро. Ранее Криштиану забивал в каждом из своих предыдущих 10 групповых этапов на чемпионатах мира и Европы, начиная с Евро‐2004.