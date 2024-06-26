Кубок Америки. Канада в большинстве обыграла Перу

Канада в поединке 2 тура группового раунда Кубка Америки сумела обыграть Перу (1:0).
Исход встречи решил точный удар на 74-й минуте форварда «Лилля» Джонатана Дэвида. Отметим, что Канада с 59-й минуты играла в большинстве. Карточку красного цвета заработал перуанец Мигель Араухо.
Таким образом, Канада заработала свои первые 3 очка на турнире. Перу остался с 1 турнирным баллом. В другом матче квартета Чили сыграет с Аргентиной.
Кубок Америки. Групповой этап. 2-й тур
Гол: 1:0 – Дэвид, 74;
Источник: «Бомбардир»