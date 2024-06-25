Стали известны стартовые составы на матч 3 тура группового этапа чемпионата Европы в котором сыграют сборные Дании и Сербии. Игра состоится 25 июня, начало встречи запланировано на 22:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

Дания: Шмейхель, Андерсен, Вестергор, Мэле, Кристенсен, Ба, Эриксен, Хьюлманн, Хeйбьерг, Хойлунн, Винд.

Главный тренер: Каспер Хьюлманд

Сербия: Райкович, Павлович, Миленкович, Велькович, Живкович, Мияйлович, Гудель, Илич, Самарджич, Лукич, Митрович.

Главный тренер: Драган Стойкович

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