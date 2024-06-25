Стали известны стартовые составы на матч 3 тура группового этапа чемпионата Европы в котором сыграют сборные Франции и Польши. Игра состоится 25 июня, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

Франция: Меньян, Упамекано, Кунде, Тчуамени, Канте, Рабьо, Эрнандес, Салиба, Дембеле, Барколя, Мбаппе.

Главный тренер: Дидье Дешам

Польша: Скорупский, Давидович, Беднарек, Модер, Зелинский, Кивиор, Франковский, Шиманьски, Залевски, Урбански, Левандовски.

Главный тренер: Михал Пробеж

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