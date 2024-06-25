Спасение Италии на Евро, Промес возвращается в Россию, два трансфера «Зенита», Карпин остается в сборной и другие новости

Жена Абаскаля контролировала соцсети «Спартака»

Промес близок к возвращению в Россию – «Спартак» продлит с ним контракт

Два игрока «Реала» продолжат карьеру в Саудовской Аравии

«Спартак» договорился о контракте с 32-летним бразильцем

«Зенит» объявил о переходах Горшкова и Волкова

«Локомотив» готов нарушить правило потолка зарплат ради одного игрока

Жемалетдинов выбрал новый клуб после ухода из «Локомотива»

Карпин остается в сборной России – он продлит контракт с РФС на два или четыре года

Рекорды на Евро-2024 – в понедельник достижения обновили Доннарумма, Навас и Модрич

Испания победила Албанию на Евро-2024 и финишировала в группе со 100-процентным результатом; Италия выгрызла ничью с Хорватией и уже знает своего соперника по 1/8 финала