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    • «Спартак» продлит контракт с Промесом, как только он вернется в Россию

    «Спартак» продлит контракт с Промесом, как только он вернется в Россию

    «Спартак» готов к возвращению своего полузащитника Квинси Промеса из ОАЭ.

    • Вопрос о возвращении Промеса решен на уровне МИДа.

    Как только нидерландец прибудет в Россию, с ним будет продлен контракт. На какой срок, пока не сообщается.

    • 32-летний Промес находится в ОАЭ под подпиской о невыезде.
    • Власти Нидерландов, где спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата, пытаются добиться экстрадиции футболиста.

    Хорошо помните прошлые Чемпионаты Европы? Проверьте себя в историческом тесте!

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 12:41
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    Комментарии (9)
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    The only one
    1719222648
    кто бы сомневался...
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1719222817
    Стыдно за МИД, его главаря и болельщика хряков. Гыгыгы
    Ответить
    JTherry
    1719222917
    вот и "нормальный трансфер" подкатил, ещё и с аптеками спонсорский контракт заключили...))
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1719223097
    Правильно сказано. Морали в свинарнике нет. Гыгыгы
    Ответить
    seth343
    1719223579
    Зачёт.
    Ответить
    ilichkadr
    1719224304
    Карп рулит в свинарне по-взрослому! Возвращает, заключает, продляет..... Один за всех и все за одного!
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    ...короче
    1719224957
    ...што этот Карп гад, в кальян себе насыпает?...
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    Цугундeр
    1719225309
    А он вернётся , а он вернётся.. и ставка в Legalbet не на.бнётся . А он вернётся , а он всем вставит... Ведь надо только в Legalbet"е ставить... Иван Карпов. Последний хит.
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    Скук
    1719225409
    сначала контракт, потом гражданство)
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