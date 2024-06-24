«Спартак» продлит контракт с Промесом, как только он вернется в Россию

«Спартак» готов к возвращению своего полузащитника Квинси Промеса из ОАЭ.

Вопрос о возвращении Промеса решен на уровне МИДа.

Как только нидерландец прибудет в Россию, с ним будет продлен контракт. На какой срок, пока не сообщается.

32-летний Промес находится в ОАЭ под подпиской о невыезде.

Власти Нидерландов, где спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата, пытаются добиться экстрадиции футболиста.

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