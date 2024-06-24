Жемалетдинов выбрал новый клуб после ухода из «Локомотива»

Стало известно, где продолжит карьеру экс-полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов.

27-летний футболист близок к переходу в ЦСКА в качестве свободного агента.

Он ведет активные переговоры с армейцами и может в ближайшие дни присоединиться к новой команде.

Хавбек известен тренеру ЦСКА Марко Николичу по совместной работе в «Локомотиве».