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    • Жемалетдинов выбрал новый клуб после ухода из «Локомотива»

    Жемалетдинов выбрал новый клуб после ухода из «Локомотива»

    Стало известно, где продолжит карьеру экс-полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов.

    27-летний футболист близок к переходу в ЦСКА в качестве свободного агента.

    Он ведет активные переговоры с армейцами и может в ближайшие дни присоединиться к новой команде.

    Хавбек известен тренеру ЦСКА Марко Николичу по совместной работе в «Локомотиве».

    • Жемалетдинов – воспитанник «Локо».
    • Он провел всю карьеру в родной команде, за исключением двух сезонов в «Рубине».
    • Статистика Рифата: 155 матчей, 23 гола и 25 ассистов.
    • Он выиграл с «Локомотивом» 3 трофея – два Кубка и один Суперкубок России.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 20:35
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    Комментарии (3)
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    Алексей З
    1719251216
    Хорошее приобретение.
    Ответить
    ZAITZEFF2011
    1719251234
    Слабый игрок без потенциала для второй восьмерки РПЛ
    Ответить
    ...короче
    1719251743
    ..."И не друг, и не враг, а так"(с)...
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