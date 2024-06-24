Жемалетдинов выбрал новый клуб после ухода из «Локомотива»

Стало известно, где продолжит карьеру экс-полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов.
27-летний футболист близок к переходу в ЦСКА в качестве свободного агента.
Он ведет активные переговоры с армейцами и может в ближайшие дни присоединиться к новой команде.
Хавбек известен тренеру ЦСКА Марко Николичу по совместной работе в «Локомотиве».
- Жемалетдинов – воспитанник «Локо».
- Он провел всю карьеру в родной команде, за исключением двух сезонов в «Рубине».
- Статистика Рифата: 155 матчей, 23 гола и 25 ассистов.
- Он выиграл с «Локомотивом» 3 трофея – два Кубка и один Суперкубок России.