Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    • Главная
    • Новости
    • Евро-2024. Италия выгрызла ничью с Хорватией (1:1), забив на 98-й минуте

    Евро-2024. Италия выгрызла ничью с Хорватией (1:1), забив на 98-й минуте

    Сборная Италии избежала поражения от Хорватии на чемпионате Европы.

    Команда Лучано Спаллетти спасла ничью 1:1 благодаря голу на восьмой компенсированной минуте ко второму тайму.

    Счет на 55-й минуте открыл Лука Модрич, итальянцы отыгрались благодаря голу Маттиа Дзакканьи.

    Италия благодаря набранному очку финишировала второй в группе.

    Хорватия стала третьей в квартете и имеет небольшие шансы на выход в плей-офф Евро-2024.

    Евро-2024. Группа B. 3-й тур

    Хорватия – Италия – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Модрич, 55; 1:1 – Дзакканьи, 90+8.

    Незабитый пенальти: Модрич, 54 – нет.

    Календарь Евро-2024

    Таблицы групп Евро-2024

    Новости по теме
    Реакция Модрича на упущенную победу сборной Хорватии над Италией
    Хорватия сохраняет шансы на выход в плей-офф Евро-2024: расклады для сборной, набравшей 2 очка 1
    Результаты матчей Евро-2024, 24 июня
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.06.2024 23:59
    Рекомендуем
    Комментарии (24)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    TIMOTHY
    1719263017
    Отскочили но все равно молодец итальяшка)
    Ответить
    Ловкий Бубен
    1719263037
    Кто там у вас лучший игрок матча , Модрич ? Клоуны.
    Ответить
    mutabor0992
    1719263087
    МАКАРОНЫ!!!УРАААААА!!!!Дон Лаки Лучано!!!
    Ответить
    mutabor0992
    1719263124
    Игрок матча-Калафиоре!!!
    Ответить
    Ловкий Бубен
    1719263146
    В этом величие Италии: сколько там секунд осталось ? 20 ? нужно забить один гол, нет проблем ... спокойно, в девяточку, вынимай...
    Ответить
    Боров навоз
    1719263480
    Хорваты домой! Доннарума тащит команду, а итальяшки мёртвые.
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1719264242
    поставил на ничью, но до самого конца встречи не был уверен, что макаронники спасут её) Дзакканьи ударил, не подрабатывая мяч, и чудо для одних и разочарование для других, это - футбол! но Спал - мудень, выпустил Скамакку за 15 минут до конца игры
    Ответить
    mutabor0992
    1719264361
    "Это просто Праздник какой то!"(Карабас Барабас)
    Ответить
    Ловкий Бубен
    1719265231
    Да великий день ! Италия !!!!! не понимаю почему Хорватия заслужила победу ? Чем ? команда которая гасит противника прессингом весь матч, играет от обороны, фолит, тянет время , не показала ничего особенно чего-то лучшего чем противник , они так играют со всеми , тактическая заготовка для средних или слабых команд в игре против сильного соперника, стандарты, пенальти , навесы, авось залетит....
    Ответить
    Fialet
    1719265364
    Судейка долго оттягивал финальный свисток. Дождался таки, у хорватов нервишки дрогнули.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+