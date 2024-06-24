Евро-2024. Италия выгрызла ничью с Хорватией (1:1), забив на 98-й минуте

Сборная Италии избежала поражения от Хорватии на чемпионате Европы.

Команда Лучано Спаллетти спасла ничью 1:1 благодаря голу на восьмой компенсированной минуте ко второму тайму.

Счет на 55-й минуте открыл Лука Модрич, итальянцы отыгрались благодаря голу Маттиа Дзакканьи.

Италия благодаря набранному очку финишировала второй в группе.

Хорватия стала третьей в квартете и имеет небольшие шансы на выход в плей-офф Евро-2024.

Евро-2024. Группа B. 3-й тур

Хорватия – Италия – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Модрич, 55; 1:1 – Дзакканьи, 90+8.

Незабитый пенальти: Модрич, 54 – нет.

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