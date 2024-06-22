Бубнов допустил выход Франции и Нидерландов в полуфинал Евро-2024

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о матчах чемпионата Европы-2024, которые состоялись 21 июня: Словакия – Украина (1:2), Польша – Австрия (1:3) и Нидерланды – Франция (0:0).

«После первого матча в сборной Украины сделали серьeзные выводы. В игре с румынами они свой потенциал не показали. Здесь уже отступать было некуда, вышли играть с соответствующим настроем. Но всe равно украинцам где-то повезло. Словаки сразу здорово начали, быстро забили, только соперник выстоял. Если Лунин ошибался, то Трубин играл хорошо, раза три спас. Словацкие футболисты всe правильно делали, пытались добить.

В середине тайма Украина игру выправила, а в концовке я уже почувствовал, что они поддушивают словаков. В перерыве Ребров не тронул линию обороны, но поменял практически всю среднюю линию и группу атаки, остался только Судаков. Вышли игроки опытные, сумели быстро забить в начале второго тайма. А когда счeт сравняли, то ещe добавили давления на Словакию, те стали просто проседать. В итоге украинцы забили победный гол, хотя там вратарь ошибся прилично.

Польша уже не та, что была раньше. Можно отчасти списать на травмы лидеров, Левандовский получил повреждение перед Евро. Но и без этого проблем хватает. Кое-как вышли на турнир через «стыки», тренерская чехарда была. Нынешний тренер, к слову, вряд ли является авторитетом для ветеранов. Да и футболисты потухшие, просто никакие, ничего не показали. Вратарь вроде бы ничего, а защитники слабые, группы атаки сильной нет, Левандовский очень зависим от партнeров. Вот и результат того, что вылетели первыми с турнира.

Австрия и в первой игре билась, и сейчас. Очень уверенно выглядели на поле: счeт 3:1 не отвечает реалиям, могли и крупнее победить. С первой и до последней минуты австрийцы преимущество имели. Во втором тайме поляки прибавить не смогли, а соперник прибавил. Обыграли полностью и по делу, у Польши шансов не было.

Не согласен с мнением, что Франция неудачно сыграла против Нидерландов, хотя есть некоторые моменты, которые настораживают. Французы с таким составом, такой игрой забили всего один мяч в двух матчах. Конечно, можно сказать, что частично проблема в травме Мбаппе, но и без него сильных нападающих в группе атаки у Дешама хватает. С Австрией они могли забивать больше, но не реализовывали моменты. С голландцами тоже два стопроцентных голевых момента было, не забили.

Сама же игра команд понравилась. Действовали на встречных курсах, каждый соперник играл на победу. Нидерланды не стали отсиживаться в обороне. Понравился Канте, который играет, как в лучшие годы. Не могу согласиться с тем, что французы провалились или опозорились. Просто соперник был очень сильный. Допускаю, что до полуфинала могут добраться и Франция, и Нидерланды», – написал Бубнов.