Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?

    Рианчо отреагировал на победу сборной Испании над Италией

    Экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо поделился своими мыслями по поводу выступления Испании на Евро-2024.

    «Сборная провела отличный матч. Команда играла очень взвешенно, несмотря на свою молодость. У Испании есть своя модель игры, но она меняется от матча к матчу. Команда победила благодаря своему стилю, который адаптируется под конкретных соперников. Мы победили благодаря тому, что у нас есть своя модель. Испания – главный претендент на победу на Евро? Нет. Испания продолжает расти, но еще не реализовала свой огромный потенциал», – высказал мнение Рианчо.

    • Испания уверенно выступает в своем квартете. Команда набрала 6 очков из 6 возможных и обеспечила себе участие в плей-офф континентального первенства. Во втором туре испанцы переиграли Италию Лучано Спаллетти (1:0).
    • В следующем матче испанская сборная сразится с Албанией, которая имеет в своем активе 1 турнирный балл.
    • Наставником сборной Испании является 63-летний Луис де ла Фуэнте. Он находится у руля испанцев с 2023 года. В активе специалиста 17 поединков, в которых он одержал 14 побед. Также на счету де ла Фуэнте 1 ничья и 2 поражения.
    • Луис уже успел выиграть трофей со своей командой. В 2023 Испания сумела выиграть Лигу Наций, победив в финале Хорватию (0:0, 4-5 пен.).

    Новости по теме
    Мостовой похвалил сборную Испании 1
    Сборную Испании могут оштрафовать из-за 16-летнего Ямаля 8
    Флаг российской республики пронесли на матч Евро-2024 Испания – Италия 7
    Источник: Metaratings.ru.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 05:09
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+