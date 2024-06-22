Рианчо отреагировал на победу сборной Испании над Италией

Экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо поделился своими мыслями по поводу выступления Испании на Евро-2024.

«Сборная провела отличный матч. Команда играла очень взвешенно, несмотря на свою молодость. У Испании есть своя модель игры, но она меняется от матча к матчу. Команда победила благодаря своему стилю, который адаптируется под конкретных соперников. Мы победили благодаря тому, что у нас есть своя модель. Испания – главный претендент на победу на Евро? Нет. Испания продолжает расти, но еще не реализовала свой огромный потенциал», – высказал мнение Рианчо.