Рианчо отреагировал на победу сборной Испании над Италией

Экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо поделился своими мыслями по поводу выступления Испании на Евро-2024.
«Сборная провела отличный матч. Команда играла очень взвешенно, несмотря на свою молодость. У Испании есть своя модель игры, но она меняется от матча к матчу. Команда победила благодаря своему стилю, который адаптируется под конкретных соперников. Мы победили благодаря тому, что у нас есть своя модель. Испания – главный претендент на победу на Евро? Нет. Испания продолжает расти, но еще не реализовала свой огромный потенциал», – высказал мнение Рианчо.
- Испания уверенно выступает в своем квартете. Команда набрала 6 очков из 6 возможных и обеспечила себе участие в плей-офф континентального первенства. Во втором туре испанцы переиграли Италию Лучано Спаллетти (1:0).
- В следующем матче испанская сборная сразится с Албанией, которая имеет в своем активе 1 турнирный балл.
- Наставником сборной Испании является 63-летний Луис де ла Фуэнте. Он находится у руля испанцев с 2023 года. В активе специалиста 17 поединков, в которых он одержал 14 побед. Также на счету де ла Фуэнте 1 ничья и 2 поражения.
- Луис уже успел выиграть трофей со своей командой. В 2023 Испания сумела выиграть Лигу Наций, победив в финале Хорватию (0:0, 4-5 пен.).