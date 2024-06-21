Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?

    Расписание матчей Евро-2024, 21 июня

    21 июня на чемпионате Европы-2024 состоятся три матча.

    Откроют день Словакия и Украина. Встреча пройдет в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене», вмещающей 54600 зрителей. Словаки в первом туре обыграли Бельгию, а Украина крупно уступила Румынии. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

    Далее состоится матч Польши и Австрии. Его примет берлинский «Олимпиаштадион» вместимостью 74244 зрителя. В первом туре обе команды проиграли. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

    Закроют день Нидерланды и Франция. Их встреча состоится на «Ред Булл Арене» в Лейпциге, вмещающей 44345 человека. В первом туре обе команды победили. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

    Расписание Евро-2024 на 21 июня

    Словакия – Украина: начало – 16:00 мск, прямая трансляция – Okko

    Польша – Австрия: начало – 19:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»

    Нидерланды – Франция: начало – 22:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»

    Новости по теме
    Камбьясо объяснил, за счет чего Испания победила Италию
    Доннарумма – о своей игре против Испании: «Плевать на мои сейвы» 1
    Спаллетти назвал причину поражения Италии от Испании
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 05:59
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+