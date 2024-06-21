Расписание матчей Евро-2024, 21 июня

21 июня на чемпионате Европы-2024 состоятся три матча.

Откроют день Словакия и Украина. Встреча пройдет в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене», вмещающей 54600 зрителей. Словаки в первом туре обыграли Бельгию, а Украина крупно уступила Румынии. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Далее состоится матч Польши и Австрии. Его примет берлинский «Олимпиаштадион» вместимостью 74244 зрителя. В первом туре обе команды проиграли. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Закроют день Нидерланды и Франция. Их встреча состоится на «Ред Булл Арене» в Лейпциге, вмещающей 44345 человека. В первом туре обе команды победили. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Расписание Евро-2024 на 21 июня

Словакия – Украина: начало – 16:00 мск, прямая трансляция – Okko

Польша – Австрия: начало – 19:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»

Нидерланды – Франция: начало – 22:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»