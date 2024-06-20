Мостовой оценил уровень Евро

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что чемпионат Европы-2024 прекрасен.

«Сейчас пытаюсь прислушаться к себе, понять – какой же матч на этом Евро я смотрел с особенным удовольствием? Память подбрасывает сразу один, другой, третий. С огромным интересом смотрел игру Испании с хорватами, например. Весь этот чемпионат Европы – настоящее наслаждение для меня. А сколько интересного еще ждет!

Начал смотреть и не досмотрел только один матч – немцы играли с шотландцами. Счет стал 2:0, Шотландия в меньшинстве, игра в одни ворота... Что-то совсем легко игралось хозяевам. Вот эту игру смотреть бросил. Остальные не пропускаю. Чемпионат Европы прекрасен.

Мне передали высказывание Зиньковского из «Спартака» – мол, это не чемпионат, а скука. Молодой человек! О чем ты? Какая скука? Ни одной игры со счетом 0:0! По мне – ни единого скучного матча. Даже та игра открытия Германия – Шотландия была веселой. Просто раньше времени все стало ясно. Кто-то припомнит игру Дании со Словенией. Но и ее смотрел с удовольствием.

Уровень футбола тоже высокий. Я с большим интересом наблюдал за Англией. Все-таки сильный состав. Первый тайм против сербов выдали прекрасный. Потом вдруг скисли, сербы их волтузили как хотели. Давили, давили, давили. Жаль, не додавили!

Кто-то говорил после этого матча, будто «Англия скучна». Ребята, вы недооцениваете сербов. Это прекрасная команда, все играют в лучших клубах. Человек пять-шесть в этом составе – замечательные футболисты. Влахович, Митрович, Живкович, Милинкович, Гудель, Лукич, Костич... Они себя еще покажут. Почему вы ждали, что будет 5:0? Откуда такие мысли?

Конечно, я не ожидал, что Словакия обыграет Бельгию. А хорваты сгорят 0:3 испанцам. Но неожиданность номер один для меня – 0:3 Украины от румын. Кто-то мог предположить?! Я – точно нет. Думаю, половину игроков сборной Румынии никто у нас знать не знает. А назовешь фамилию – не скажут, откуда он. И вдруг 0:3!

Но я смотрел матч – поэтому за этим счетом рассмотрел кое-что другое. Поверьте, не так уж была слаба Украина, не так великолепны румыны. Кстати, прочитал, что это самая «дешевая» сборная на чемпионате Европы. Пока видим, что «самые дешевые» идеально пользуются ошибками соперника. Сначала вратарской, потом напортачили вратарь с защитником, в конце прострел...

А взглянуть на статистику – в ней Украина вообще не проиграла! В этой группе еще Бельгия и Словакия – и непредсказуемость полная. Те же румыны могут проиграть 0:3 следующий матч – и лично я этому не удивлюсь.

Первый раунд родил много вопросов. Что с Мбаппе? Будет ли играть? Какими будут англичане дальше – такими, как в первом тайме против сербов, или втором? Это две разные Англии!

Меня удивляют люди, которые говорят – «зачем на чемпионат приехала такая Шотландия», «такая Украина»... Человек футбольный так не сформулирует никогда! Они заслужили, попали. Еще в 2008-м я только-только закончил играть сам, смотрел чемпионат Европы и мысль была одна: почему так мало команд? Надо больше! А то выходишь из группы – сразу четвертьфинал.

Сейчас Европа пришла к тому же, о чем я говорил давно. Все научились играть! Посмотрите, какая крепкая Словения или Словакия. Я назову еще несколько команд, которые не были бы лишними на этом чемпионате. Не попали греки, шведы, Норвегия с Холандом... Разве не в кайф было бы на них смотреть?» – написал Мостовой.