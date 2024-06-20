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    • Аршавин назвал сюрпризом игру Шотландии в матче с Швейцарией

    Аршавин назвал сюрпризом игру Шотландии в матче с Швейцарией

    Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин поделился своими мыслями по поводу поединка группового раунда Евро-2024 Шотландия – Швейцария (1:1).

    «Небольшим сюрпризом стала игра Шотландии. Они настолько были беспомощны против немцев, а сегодня показали достойную игру. Будто за эти два или три дня с ними что‐то случилось. Откуда‐то появились шотландский характер, шотландская боевитость. Несколько серьезных игроков у Шотландии есть. Я не думаю, что тренер специально не дал нагрузки к матчу против Германии», – высказал свое мнение Аршавин.

    • Вчера Швейцария и Шотландия поделили очки. Шотландцам удалось выйти вперед. Голом отметился хавбек «МЮ» Скотт Мактоминей. Но швейцарской команде удалось довольно быстро отыграться. Полузащитник «Чикаго» Джердан Шакири красивым ударом установил окончательный счет в поединке (1:1).
    • Благодаря этому результату дружина Мурата Якина заработала в свой актив 4 очка. На счету Шотландии – 1 турнирный балл. В следующем туре шотландцы сразятся с Венгрией, проигравшей два матча. Соперником же швейцарцев станет Германия, уже обеспечившая себе путевку в плей-офф домашнего континентального первенства.

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    Источник: «Матч ТВ»

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