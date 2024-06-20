Аршавин назвал сюрпризом игру Шотландии в матче с Швейцарией

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин поделился своими мыслями по поводу поединка группового раунда Евро-2024 Шотландия – Швейцария (1:1).

«Небольшим сюрпризом стала игра Шотландии. Они настолько были беспомощны против немцев, а сегодня показали достойную игру. Будто за эти два или три дня с ними что‐то случилось. Откуда‐то появились шотландский характер, шотландская боевитость. Несколько серьезных игроков у Шотландии есть. Я не думаю, что тренер специально не дал нагрузки к матчу против Германии», – высказал свое мнение Аршавин.