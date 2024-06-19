Стали известны стартовые составы на матч 2 тура группового этапа чемпионата Европы в котором сыграют сборные Шотландии и Швейцарии. Игра состоится 19 июня, начало встречи запланировано на 22:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
Шотландия: Ганн, Ралстон, Робертсон, Хэнли, Тирни, Хендри, Мактоминей, Макгинн, Макгрегор, Гилмор, Адамс.
Главный тренер: Стив Кларк
Швейцария: Зоммер, Видмер, Аканджи, Родригес, Шер, Фройлер, Джака, Варгас, Абишер, Шакири, Ндой.
Главный тренер: Мурат Якин
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