Стали известны стартовые составы на матч 2 тура группового этапа чемпионата Европы в котором сыграют сборные Шотландии и Швейцарии. Игра состоится 19 июня, начало встречи запланировано на 22:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

Шотландия: Ганн, Ралстон, Робертсон, Хэнли, Тирни, Хендри, Мактоминей, Макгинн, Макгрегор, Гилмор, Адамс.

Главный тренер: Стив Кларк

Швейцария: Зоммер, Видмер, Аканджи, Родригес, Шер, Фройлер, Джака, Варгас, Абишер, Шакири, Ндой.

Главный тренер: Мурат Якин

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