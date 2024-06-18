Евро-2024. Португалия вырвала победу у Чехии на 92-й минуте (2:1)

Португалия обыграла Чехию в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024. Победный гол на 92-й минуте забил 21-летний форвард Франсишку Консейсау.

Криштиану Роналду отыграл весь матч. Он стал первым футболистом в истории, который отыграл на шести чемпионатах Европы.

Защитник португальцев Пепе стал самым возрастным игроком в истории Евро.

Евро-2024. Групповой этап. 1-й тур

Португалия – Чехия – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Провод, 62; 1:1 – Гранац, 69 (в свои ворота); 2:1 – Консейсау, 90+2.

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