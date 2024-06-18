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    Евро-2024. Португалия вырвала победу у Чехии на 92-й минуте (2:1)

    Португалия обыграла Чехию в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024. Победный гол на 92-й минуте забил 21-летний форвард Франсишку Консейсау.

    Криштиану Роналду отыграл весь матч. Он стал первым футболистом в истории, который отыграл на шести чемпионатах Европы.

    Защитник португальцев Пепе стал самым возрастным игроком в истории Евро.

    Евро-2024. Групповой этап. 1-й тур

    Португалия – Чехия – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Провод, 62; 1:1 – Гранац, 69 (в свои ворота); 2:1 – Консейсау, 90+2.

    Календарь Евро-2024

    Таблицы групп Евро-2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.06.2024 23:53
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    Комментарии (12)
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    qwertyйцукен
    1718744111
    Вот оно чо Михалыч, вот оно чо.
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    VPERDIV SPARTAK
    1718744201
    Слабо играли Португалия а чехи совсем никакие
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    Красногорск_Фан
    1718744298
    Португалию всегда интересно смотреть вне зависимости кто победил. Такой триллер сегодня тоже выдали! С победой!! следующие матчи в группе будут очень интересными
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    NewLife
    1718744334
    Очень хороший футбол, смотрибельный, быстрый. Обе команды достойны похвалы за этот спектакль. Это не то унылое говно, что мы смотрим в РПЛ в последнее время.
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    mutabor0992
    1718744645
    Жаль,что Чехи не выстояли.Но группа отстой.Посмотрим,что с Турками будет.Ну и в плей офф...Там уже бутера не будет.
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    raritet
    1718745063
    Слишком самонадеянно играли португезы. Но практически все подборы за ними. Группа слабенькая , должны пройти. Но. Староваты и Пепе и Рон...
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    mistyhxovw
    1718747656
    Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: «платиновый прогноз». 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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