Стали известны стартовые составы на матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы в котором сыграют сборные Турции и Грузии. Игра состоится 18 июня, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

Турция: Гюнок, Акайдин, Кокчу, Гюлер, Чалханоглу, Бардакчи, Мюлдур, Йылдыз, Кадыоглу, Йылмаз, Алхан.

Главный тренер: Винченцо Монтелла

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Двали, Кашия, Кверквелия, Кочорашвили, Кварацхелия, Чакветадзе, Меквабишвили, Цитаишвили, Микаутадзе.

Главный тренер: Вилли Саньоль