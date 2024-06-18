Стали известны стартовые составы на матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы в котором сыграют сборные Турции и Грузии. Игра состоится 18 июня, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
Турция: Гюнок, Акайдин, Кокчу, Гюлер, Чалханоглу, Бардакчи, Мюлдур, Йылдыз, Кадыоглу, Йылмаз, Алхан.
Главный тренер: Винченцо Монтелла
Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Двали, Кашия, Кверквелия, Кочорашвили, Кварацхелия, Чакветадзе, Меквабишвили, Цитаишвили, Микаутадзе.
Главный тренер: Вилли Саньоль