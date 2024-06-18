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    Экс-игрок ЦСКА Тошич высказался о Федоре Чалове

    Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич поделился мыслями о перспективах Федора Чалова заиграть в европейских лигах.

    «Чалов – это уже не перспективный нападающий, ему не 17–20 лет. Это уже готовый игрок для Европы, как мне кажется. У него есть талант, он хорошо играет за ЦСКА. Головин и Миранчук уехали в Европу, Федору тоже нужно об этом думать. Мне кажется, он может играть в топ‐5 лучших лиг Европы», – поделился мнением Тошич.

    • Россиянин Федор Чалов, играющий на позиции центрального нападающего, в завершившемся сезоне принял участие в 41 встрече. В них форвард ЦСКА сумел записать на свой счет 16 голов и 5 голевых передач.
    • ЦСКА по итогам минувшего розыгрыша РПЛ заработал 48 очков и финишировал на 6-й строчке.
    • Примечательно, что у Чалова уже был опыт выступления в Евро. В 2022 году Федор представлял цвета «Базеля». За швейцарский коллектив российский футболист сыграл 16 матчей, забив 4 гола и отдав 2 ассиста.
    • Отметим, что на счету Чалова 3 гола в 8 играх за сборную России.
    • В апреле Федор отпраздновал свое 26-летие. Ранее брат футболиста заявил, что он переедет в европейский чемпионат.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    Таврида
    1718676067
    "В 2022 году Федор представлял цвета «Базеля»". То есть красно-синие, бугага
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