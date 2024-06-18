Экс-игрок ЦСКА Тошич высказался о Федоре Чалове

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич поделился мыслями о перспективах Федора Чалова заиграть в европейских лигах.

«Чалов – это уже не перспективный нападающий, ему не 17–20 лет. Это уже готовый игрок для Европы, как мне кажется. У него есть талант, он хорошо играет за ЦСКА. Головин и Миранчук уехали в Европу, Федору тоже нужно об этом думать. Мне кажется, он может играть в топ‐5 лучших лиг Европы», – поделился мнением Тошич.