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    • Тедеско прокомментировал поражение сборной Бельгии от Словакии

    Тедеско прокомментировал поражение сборной Бельгии от Словакии

    Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско подвел итоги проигранного матча со Словакией.

    • Бельгийцы сенсационно уступили со счетом 0:1.
    • Видеообзор матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 можно посмотреть здесь.
    • Сборная Бельгии потерпела первое поражение при Тедеско.

    «Я знал, что рано или поздно мы проиграем. К сожалению, это произошло сегодня. Я мало что могу посоветовать команде улучшить. Мы создали много моментов, и если бы забили, игра была бы легче.

    Единственное, в чем мы не преуспели, так это упущенные моменты. У нас их было много. Это часть игры. Конечно, игроки были разочарованы», – сказал Тедеско.

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    Источник: сайт УЕФА

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