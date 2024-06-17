Тедеско прокомментировал поражение сборной Бельгии от Словакии

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско подвел итоги проигранного матча со Словакией.

Бельгийцы сенсационно уступили со счетом 0:1.

Видеообзор матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 можно посмотреть здесь.

Сборная Бельгии потерпела первое поражение при Тедеско.

«Я знал, что рано или поздно мы проиграем. К сожалению, это произошло сегодня. Я мало что могу посоветовать команде улучшить. Мы создали много моментов, и если бы забили, игра была бы легче.

Единственное, в чем мы не преуспели, так это упущенные моменты. У нас их было много. Это часть игры. Конечно, игроки были разочарованы», – сказал Тедеско.