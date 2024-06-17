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    • В Госдуме отреагировали на разгром сборной Украины от Румынии

    В Госдуме отреагировали на разгром сборной Украины от Румынии

    Председатель комитета Госдумы РФ по спорту Дмитрий Свищев оценил результат матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Румынии и Украины.

    • Украинцы разгромно проиграли со счетом 0:3.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

    «Румыния никогда не считалась даже крепкой командой, и проиграть ей – это не лучший вариант для Украины.

    Украинская команда всегда была достаточно яркой, поэтому проиграть на старте 0:3 – повод задуматься. К ним относились с сожалением, постоянно мотивировали на участие, а их федерация футбола постоянно что-то кричала.

    Вместо того чтобы кричать, визжать и заниматься политикой, спортивным функционерам и президенту федерации надо было развивать футбол внутри страны и готовить свою команду.

    Результат матча должен дать основание и болельщикам, и футболистам задуматься: может, стоит заниматься футболом, а не политикой?» – сказал Свищев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (4)
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    qwertyйцукен
    1718651105
    спортивным функционерам и президенту федерации надо было развивать футбол внутри страны и готовить свою команду.==== Здесь он о России штоли ? Гы гы
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    BRO_football
    1718654003
    Евро это вам не товарищеский матч с Беларусью сыграть. Тут соперники посложнее будут. Молчал бы лучше, клоун. Футбол в Украине получше российского будет Посмотрел бы лучше в каких зарубежных командах играют украинцы, а в каких русские.
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