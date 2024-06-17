В Госдуме отреагировали на разгром сборной Украины от Румынии

Председатель комитета Госдумы РФ по спорту Дмитрий Свищев оценил результат матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Румынии и Украины.

Украинцы разгромно проиграли со счетом 0:3.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Румыния никогда не считалась даже крепкой командой, и проиграть ей – это не лучший вариант для Украины.

Украинская команда всегда была достаточно яркой, поэтому проиграть на старте 0:3 – повод задуматься. К ним относились с сожалением, постоянно мотивировали на участие, а их федерация футбола постоянно что-то кричала.

Вместо того чтобы кричать, визжать и заниматься политикой, спортивным функционерам и президенту федерации надо было развивать футбол внутри страны и готовить свою команду.

Результат матча должен дать основание и болельщикам, и футболистам задуматься: может, стоит заниматься футболом, а не политикой?» – сказал Свищев.