Экс-защитник «Зенита» – о победе Румынии: «Мы унизили Украину!»

Бывший футболист «Зенита» Даниил Кирицэ оценил результат матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Румынии и Украины.

Украинцы разгромно проиграли со счетом 0:3.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Сегодня Румыния уничтожила Украину! Футболисты вышли с большой мотивацией из-за того, что не очень удачно выступили в последних товарищеских матчах. У нас есть команда, семья, которая еще преподнесет сюрпризы.

– Главный антигерой матча – Лунин?

– Конечно, большое спасибо Лунину. Мы унизили Украину, футболисты которой играют в сильнейших чемпионатах Европы. Теперь наши шансы выйти в плей-офф возросли.