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    • Экс-защитник «Зенита» – о победе Румынии: «Мы унизили Украину!»

    Экс-защитник «Зенита» – о победе Румынии: «Мы унизили Украину!»

    Бывший футболист «Зенита» Даниил Кирицэ оценил результат матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Румынии и Украины.

    • Украинцы разгромно проиграли со счетом 0:3.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

    – Сегодня Румыния уничтожила Украину! Футболисты вышли с большой мотивацией из-за того, что не очень удачно выступили в последних товарищеских матчах. У нас есть команда, семья, которая еще преподнесет сюрпризы.

    – Главный антигерой матча – Лунин?

    – Конечно, большое спасибо Лунину. Мы унизили Украину, футболисты которой играют в сильнейших чемпионатах Европы. Теперь наши шансы выйти в плей-офф возросли.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (9)
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    кaстрюлька
    1718648826
    Конокрадам слава
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    AtticusFinch
    1718648920
    как можно унизить опущенных ниже плинтуса одноклеточных кастрюляголовых
    Ответить
    knikos
    1718649006
    А почему ***** без кастрюль на голове играли ? Вроде никто не запрещал ...
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    ScarlettOgusania
    1718649228
    "Сегодня Румыния уничтожила Украину!" - камня на камне не оставили!))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1718649775
    Нет такой страны Украина. Это искусственно созданное большевиками поселение. Русь была Велико-Новгородской, а Киев это часть Велико-Новгородской Руси. Гыгыгы
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