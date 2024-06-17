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    Реакция Зинченко на разгром Украины от Румынии

    Игрок сборной Украины Александр Зинченко поделился эмоциями после крупного поражения от Румынии в 1-м туре группового этапа Евро-2024.

    «Я не знаю, что сказать. Стыдно смотреть в глаза болельщикам. В следующей игре мы сделаем все, чтобы реабилитироваться перед ними.

    Нам нужно побеждать Словакию, чтобы сохранять шансы на выход из группы. Не хватало агрессии впереди», – сказал Зинченко.

    • Украинцы разгромно проиграли со счетом 0:3.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
    • Встреча со Словакией состоится 21 июня.

    Хорошо помните прошлые Чемпионаты Европы? Проверьте себя в историческом тесте!

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    Источник: Sport24

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    17.06.2024 19:19
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    Комментарии (19)
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    R_a_i_n
    1718644191
    Не переживай Сань. Щас в номер придёшь, с полки портрет Бандеры достанешь, смачно поцелуешь его и все пройдет. А вечером снимешь трансвестита и будет тебе европейское, цивилизованное счастье!
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    Barmaleushka
    1718644504
    клятi москалi ! ))))))))))))))
    Ответить
    zarsm
    1718645714
    А слезы были на глазах?
    Ответить
    Александр.Т.
    1718648676
    Опять плакал он?
    Ответить
    AtticusFinch
    1718654416
    как болельщикам стыдно в глаза смотреть? их не выпускают из страны...готовят к фронту
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1718657952
    Цукена отсюда возьмите пусть поболеет за вас и от унитазов польских отдохнёт))
    Ответить
    Андрей1989
    1718661389
    Снова обосраться и Домой
    Ответить
    Саша-Юрков.-yandex
    1718675879
    Хохлохряки кирдык как везде.Бог не тимошка видит немножко.
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    Виктор56--google
    1718684317
    Опустили на землю слегка...
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    Иван-Попович-google
    1718710309
    Украина участвует в этом соревновании. Результаты у всех 24-х команд будут разные. После группового этапа 8 команд уедут домой. Потом будет 1/8; 1/4;1/2 и финал. После каждого из этих этапов будут проигравшие. Это спорт. Но вот одной страны на подобных состязаниях не будет долго(спасибо деду за ....). Злорадство плохое качество (и это про проигрыш , но не про неучастие рфии). Для многих просто участие это уже достижение.
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