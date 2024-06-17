Реакция Зинченко на разгром Украины от Румынии

Игрок сборной Украины Александр Зинченко поделился эмоциями после крупного поражения от Румынии в 1-м туре группового этапа Евро-2024.

«Я не знаю, что сказать. Стыдно смотреть в глаза болельщикам. В следующей игре мы сделаем все, чтобы реабилитироваться перед ними.

Нам нужно побеждать Словакию, чтобы сохранять шансы на выход из группы. Не хватало агрессии впереди», – сказал Зинченко.

Украинцы разгромно проиграли со счетом 0:3.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Встреча со Словакией состоится 21 июня.

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