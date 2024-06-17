Расписание матчей Евро-2024, 17 июня

17 июня на чемпионате Европы-2024 состоятся три матча.

Откроют день Румыния и Украина из группы Е. Встреча состоится в Мюнхене на «Альянц Арене», которая принимала матч-открытие. Арена вмещает 71437 зрителей.

Затем сыграют Бельгия и Словакия из этой же группы. Встреча пройдет во Франкфурте на стадионе «Дойче банк Парк», для арены вместимостью 51500 это будет стартовая встреча турнира.

Закроют день сборные Австрии и Франции. Их вечерний матч примет Дюссельдорф – стадион «Меркур Шпиль-Арена» вместимостью 54600 человек.

Расписание Евро-2024 на 17 июня

Румыния – Украина: начало – 16:00 мск, прямая трансляция – Okko

Бельгия – Словакия: начало – 19:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»

Австрия – Франция: начало – 22:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»