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    Расписание матчей Евро-2024, 17 июня

    17 июня на чемпионате Европы-2024 состоятся три матча.

    Откроют день Румыния и Украина из группы Е. Встреча состоится в Мюнхене на «Альянц Арене», которая принимала матч-открытие. Арена вмещает 71437 зрителей.

    Затем сыграют Бельгия и Словакия из этой же группы. Встреча пройдет во Франкфурте на стадионе «Дойче банк Парк», для арены вместимостью 51500 это будет стартовая встреча турнира.

    Закроют день сборные Австрии и Франции. Их вечерний матч примет Дюссельдорф – стадион «Меркур Шпиль-Арена» вместимостью 54600 человек.

    Расписание Евро-2024 на 17 июня

    Румыния – Украина: начало – 16:00 мск, прямая трансляция – Okko

    Бельгия – Словакия: начало – 19:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»

    Австрия – Франция: начало – 22:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»

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